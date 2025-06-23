ABD'li şirket uyardı: Türk bankalarına siber saldırı uyarısı!

Android kullanıcılarını hedef alan yeni bir siber tehdit ortaya çıktı. ABD merkezli siber güvenlik firması Zimperium zLabs tarafından yayımlanan raporda, Türkiye’deki dijital bankacılık kullanıcılarını ilgilendiren ciddi bir güvenlik açığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE'DEKİ BANKACILIK UYGULAMALARI HEDEF ALINIYOR

Rapora göre, gelişmiş tekniklerle çalışan GodFather adlı Android virüsü, doğrudan Türkiye’deki finans sektörünü hedef alıyor. Bu kötü amaçlı yazılım, kullanıcıların bankacılık ve kripto para uygulamalarındaki hareketlerini izleyerek şifre ve PIN gibi hassas bilgileri ele geçiriyor.

MP3 UYGULAMASI ÜZERİNDEN YAYILIYOR

Zimperium’un paylaştığı bilgilere göre, bir MP3 indirme uygulaması üzerinden yayılan yazılım, müzik dosyalarına erişmek isteyen kullanıcılardan tüm izinleri açmalarını ve tam erişim izni vermelerini talep ediyor.

CİHAZA KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM YÜKLENİYOR

Uygulama, gerekli izinlerin nasıl verileceğini adım adım açıklıyor. Kullanıcı bu izinleri verdiğinde cihazına GodFather isimli kötü amaçlı yazılım yükleniyor. Yazılım, bankacılık uygulamalarında sahte arayüzler oluşturarak kullanıcıların kimlik bilgileri ve şifrelerini ele geçiriyor.