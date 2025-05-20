ABD’li teknoloji devine Türk ortak: Üretim yeri açıklandı!

Kontrolmatik iştiraki Pomega, ABD merkezli pil üreticisi Our Next Energy (ONE) ile Türkiye’de lityum demir fosfat pil hücreleri üretimi için işbirliği anlaşması yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, ONE'ın "314 Ah LFP" pil hücrelerinin bu yıl itibarıyla Ankara’daki Pomega gigafabrikasında üretileceği belirtildi.

Üretim kapasitesinin gelecek yıl 2 gigavatsaat seviyesine ulaşması, 2027’den itibaren ise yıllık 5 gigavatsaate çıkması planlanıyor.

Bu üretimin, 2027’de faaliyete geçecek Michigan’daki ONE tesisini tamamlayıcı bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

Pil hücreleri, ONE'ın teknik şartlarına uygun olarak, uluslararası testlerden geçen ve bölgedeki ilk özel sektör Lityum-Demir Fosfat Pil Hücresi ile Enerji Depolama Sistemleri üreticisi olan Pomega’nın Ankara’daki gigafabrikasında üretilecek.

TÜRKİYE’DE ÜRETİM ÜSSÜ KURMA HEDEFİ

ONE’ın Kurucusu ve CEO’su Mujeeb Ijaz, açıklamasında şirketin dayanıklı, esnek ve yerel kaynaklara dayalı pil tedarik zincirleri oluşturmayı amaçladığını belirterek, “Avrupa'nın en büyük bağımsız LiFePO4 pil hücresi üreticisi Pomega ile Türkiye’de üretim üssü kurarak, müşterilerimizin tarifelerdeki oynaklıklarla başa çıkmasına yardımcı oluyor ve 2027 itibarıyla tamamen yerli üretim hedefimize doğru ilerlemeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM HATTINDA İLERİ TEKNOLOJİ VE KALİTE VURGUSU

Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan ise Ankara’daki üretim hattının ileri teknoloji otomasyon, sıkı kalite kontrol süreçleri ve ölçeklenebilir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayarak, “ONE’ın misyonunu desteklemekten ve bu uzun vadeli sanayi iş birliğini yalnızca hücre üretimiyle sınırlı kalmayıp EPC ve proje geliştirme alanlarına da taşımaktan heyecan duyuyoruz” dedi.