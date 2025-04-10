ABD mart ayı enflasyon verileri açıklandı: Fed zor kararla karşı karşıya!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:10

Güncelleme: 10.04.2025 - 16:10

ABD'de enflasyon mart ayında beklentilerin altına gerileyerek yıllık bazda yüzde 2,4 olarak kaydedildi. Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun perşembe günü açıkladığı verilere göre bu oran şubat ayında kaydedilen yüzde 2,8'in ve ekonomistlerin yüzde 2,5 seviyesindeki beklentisinin altında kaldı.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 2,8 artarak, şubat ayındaki yüzde 3,1’lik oranın ve beklentilerin gerisinde kaldı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALIYOR

Verilerin açıklanmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası konusundaki olası adımları yeniden gündeme geldi. Yatırımcıların faiz indirim beklentilerini bir miktar azaltmasıyla birlikte hisse senedi vadeli işlemlerindeki kayıplar sınırlanırken Hazine tahvil getirilerinde de düşüş gözlendi.

S&P 500 vadeli işlemleri perşembe günü yaklaşık yüzde 2 değer kaybederken, iki yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 0,11 puan gerileyerek yüzde 3,8’e düştü. Vadeli işlemler piyasası, Aralık ayına kadar üç ila dört faiz indirimi beklentisini fiyatlamayı sürdürüyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası, Başkan Donald Trump’ın ticaret ortaklarına yönelik sürpriz gümrük tarifeleri kararlarının ekonomi üzerinde yaratabileceği olası yavaşlamayı önlemek için faizleri düşürme ya da enflasyonun yeniden yükselmesini engellemek adına faizleri yüksek tutma ikilemiyle karşı karşıya kalmış durumda.