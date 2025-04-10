Avrupa Birliği'nden ABD'ye yeni tarife kararı: Ticaret savaşında bir ileri bir geri!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 14:32

Güncelleme: 10.04.2025 - 15:29

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından açıklama yaptı.

Başkan Trump'ın AB'den çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25 oranındaki gümrük vergisine karşılık olarak, AB'nin ABD'den ithal yaklaşık 21 milyar Euro değerinde mala yönelik misilleme gümrük vergilerinin 15 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

'MÜZAKERELERE ŞANS VERMEK İSTEDİK'

Trump'ın tarifeler konusundaki açıklamalarını dikkate aldıklarını ve müzakerelere bir şans vermek istediklerini vurgulayan von der Leyen, "Üye ülkelerimizin güçlü desteğini gördüğümüz AB karşı önlemlerinin kabulünü tamamlarken bunları 90 gün süreyle askıya alacağız" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin tatmin edici sonuçlar ortaya çıkarmaması halinde karşı önlemlerin devreye gireceğini belirten von der Leyen, "Daha fazla karşı önlem için hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bütün seçenekler masada" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN DÜN ÇİN HARİÇ ERTELEME GELMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, TruthSocial hesabından dün yaptığı açıklamada, Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e yükselttiğini duyurmuştu.

Trump açıklamasında, "Umarım Çin, ABD ve başka ülkeleri istismar ettiği dönemin artık kabul edilemez olduğunu yakın zamanda anlar" ifadesini kullanmıştı.

75'ten fazla ülkenin temsilcisinin arayarak gümrük tarifeleri konusunda çözüm için müzakere yürütmek istediğini belirten Trump, ABD'ye misilleme yapmayan bu ülkelere iyi niyet göstergesi olarak ek tarifeleri 90 günlüğüne durdurduğunu ve bu süre zarfında karşılıklı tarife oranının alt limit yüzde 10 olarak uygulanacağını açıkladı.

MİSİLLEME DÜN AÇIKLANMIŞTI

AB üyesi ülkeler dün, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı yüzde 25 tarife nedeniyle ilk karşı önlemleri haftaya uygulamaya başlama kararı almıştı.

Komisyondan yapılan açıklamada, tedbirin, ABD'nin AB'den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi koyma kararına yanıt olarak alındığı ifade edilmiş, ABD gümrük vergilerinin haksız ve zararlı olduğu, her iki tarafa ve küresel ekonomiye zarar verdiği belirtilmişti.

Açıklamada, AB'nin ABD ile dengeli ve karşılıklı olarak faydalı bir müzakere süreci ile sonuç almayı tercih ettiğine işaret edilerek, karşı önlemlerin 15 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı kaydedilmişti.