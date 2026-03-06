ABD medyasından piyasaları sallayan iddia: Türkiye yükselişi dizginlemek için 12 milyar dolar harcadı!

İran’daki savaşın küresel piyasalarda yarattığı oynaklık karşısında Türkiye, Türk Lirası’ndaki dalgalanmayı sınırlamak için döviz piyasasına müdahalede bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bir hafta içinde yaklaşık 12 milyar dolar harcadığı belirtiliyor. Bu tutar, Türkiye’nin toplam döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 15’ine karşılık geliyor.

ABD basınından Bloomberg’e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, TCMB pazartesi günü piyasalar açılmadan önce likidite koşullarını sıkılaştırdı. İşlemlerin gizliliği nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, piyasalar açıldığında bankaların volatiliteyi sınırlamak amacıyla dolar satışına başladığını aktardı. Hafta ilerledikçe dolar satışlarının hacminin azaldığı, perşembe günü ise herhangi bir müdahale görülmediği ifade edildi.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE PARA BİRİMLERİ GERİLEDİ

Küresel piyasalarda birçok gelişmekte olan ülke para birimi sert değer kayıpları yaşarken, yapılan müdahaleler Türk Lirası’nın daha sakin bir seyir izlemesini sağladı.

JPMorgan Chase & Co. Varlık Yönetimi Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Başkanı Nick Eisinger, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Şu an için bunun sürdürülebilir bir politika olduğunu düşünüyoruz. Ellerinde bu stratejiyi devam ettirecek yeterli mühimmat var; ancak İran'da yaşananların ne kadar süreceği bu noktada kritik önem taşıyor.

Eisinger, riskli ortamın bir ya da iki hafta sürmesi halinde piyasaların yeniden dengelenebileceğini belirterek sürecin uzaması durumunda küresel riskli varlıklar için görünümün daha zorlu olabileceğini ifade etti.

LİRADA KADEMELİ DEĞER KAYBI STRATEJİSİ

Müdahalelerin ardından Türk Lirası bu hafta dolar karşısında yalnızca yüzde 0,1 değer kaybetti. Böylece lira, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performans gösterenlerden biri oldu.

Türk ekonomi yönetimi, yurtiçinde enflasyon baskılarının hafiflemesi sürecinde iş dünyası ve yatırımcılar için öngörülebilirliği artırmak amacıyla liranın “kademeli değer kaybı” stratejisini sürdürmeye devam ediyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE ENERJİ BAĞIMLILIĞI

Merkez Bankası’nın swap hariç net döviz rezervleri geçen cuma itibarıyla 78,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Altın rezervleri de dahil edildiğinde toplam rezerv yaklaşık 200 milyar dolara ulaşıyor. TCMB ise döviz politikasına ilişkin yorum yapmadı.

Bir NATO üyesi olan Türkiye, İran’a coğrafi yakınlığı ve enerji ithalatına olan bağımlılığı nedeniyle Batı Asya’daki gelişmelere karşı hassas bir konumda yer alıyor. Savaşın başlamasından bu yana ham petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 16 artış yaşanması da bu hassasiyeti artırıyor.

DoubleLine Group portföy yöneticisi Bill Campbell, piyasanın jeopolitik şoklara karşı kırılgan olduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:

Hava dönerse çıkış kapısı çok dar olabilir.

NİSAN AYINDAKİ MÜDAHALEDEN DAHA SINIRLI

Bloomberg’in haberine göre bu hafta yapılan müdahalelerin büyüklüğü geçen yılın nisan ayındaki müdahalelere kıyasla daha düşük seviyede kaldı.

Geçen yıl nisan ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun hapis cezası almasının ardından yaşanan siyasi gerginlik ve piyasa dalgalanması sırasında yetkililer kuru sabit tutmak amacıyla 50 milyar dolardan fazla rezerv kullanmış ve faiz artırımına gitmişti.

Goldman Sachs analistleri ise yayımladıkları değerlendirme notunda şu ifadeleri kullandı: