ABD merkezli eBay, Türkiye’deki faaliyetlerini temmuz ayı itibarıyla durdurduğunu ilan etti

21 Haziran 2022 Salı, 04:00

Dünyada e-ticaretin önemli markalarından biri olan eBay’in sahip olduğu Gittigidiyor.com’un Türkiye’deki operasyonlarını durdurma kararı, sektör temsilcilerine göre büyük devlerin yer aldığı pazarda yaşanan ağır rekabet koşullarından, ekonomistlere göre ise uygulanan ekonomik politikalardan kaynaklandı.

Dünyada pandemi ile birlikte büyük bir gelişme gösteren e-ticaret sektöründe Türkiye de ilgi çeken pazarlardan biri. ABD’li dev eBay’in sahip olduğu Gittigidiyor.com’un ana oyunculardan biri olduğu sektörde Trendyol’u satın alan Çinli dev Alibaba, ABD’nin dev şirketi Amazon, Korelilerle Doğuş’un yarı yarıya ortak olduğu N11, Tempelton Fonu’nun yüzde 25 ortak olduğu Hepsiburada rekabet ediyor. Türkiye pazarında kurallar da yeni yeni oluşuyor.

Sektörde giderek artan yoğun rekabetin ilk firesi 2011 yılında Gittigidiyor.com’un yüzde 93 hissesini 217 milyon dolara satın alarak Türkiye pazarına giren eBay oldu. Dün yapılan açıklama ile eBay,18 Temmuz tarihi itibarıyla yeni sipariş almayacağını duyurdu. Kullanıcılar 5 Eylül’e kadar hesaplarına erişebilecek, 30 Eylül’den itibaren ise siteye ulaşım sağlanamayacak. Müşteri hizmetleri dışındaki çalışanlar 31 Temmuz’a kadar çalışmalarını sürdürecekken çalışanların kıdem ve tazminat gibi hakları ise bu hafta içerisinde yapılacak bire bir görüşmelerde hesaplanıp ödenecek.

eBay’in Türkiye’den çıkma kararı ise farklı yorumlara neden oldu. Sektör temsilcilerinden bazılarına göre ABD’de de Amazon karşısında sorunları olan grubun çıkışı global bir karar. Bir başka yoruma göre ise eBay, özellikle Trendyol ve Amazon gibi devlerle rekabetin giderek zorlaştığı Türkiye pazarında artan ağır rekabete dayanamadı.

"RAKİPLER HIZLI BÜYÜDÜ"

Türkiye’de pazardaki rekabetin her geçen gün arttığını söyleyen E-Ticaret İşletmeleri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi, “eBay’ın rakipleri marketleri, esnafı işin içine dahil etti, hızlı teslimat için yatırımlar yaptı. Ama eBay muhtemelen bu yatırımları Türkiye’de yapmak istemedikleri için çekildi. Zaten daha önce de büyümeye değil kârlılığa yöneliyoruz temalı açıklamaları vardı” dedi.

TOBB E-ticaret sektör meclisi üyesi Seyhun Özkara ise “Sektördeki 4 veya 5’inci büyük pazaryeriydi. Ama yine de istedikleri büyümeyi yakalayamadılar. Türkiye değişimlere hızlı ayak uydurulması gereken dinamik bir ülke, buna uyamadılar. Tabii bir de CDS risk primi ve uygulanan ekonomi politikalarından dolayı teknoloji şirketlerinin yatırım konusunda çekinceleri olduğunu da unutmamak gerek” yorumunu yaptı.

"FİYAT BELİRSİZLİĞİ KAÇIŞI ARTIRACAK"

Türkiye’nin artık oturaklı ve katma değerli yatırımcılara istenilen tadı vermediğini söyleyen ekonomist Prof. Dr. Bilsay Kuruç, “Fiyat belirsizliği böyle sürerse daha çok yatırımcı çıkışı görürüz. Yüksek kurda tüketici gelir ülkeye, turist gelir, ihracat artar ama bunlar sürdürülebilir olmaz. Yatırımcı kaçar” diye konuştu.

Ekonomist Dr. Atilla Çifter de “Yabancı yatırımcının baktığı en önemli parametre serbest piyasa ekonomisi ve demokrasiye olan güvendir” dedi. Prof. Dr.Cem Başlevent ise “Türkiye’de iş yapmak zor. Bu çekilme pazarda tekelleşmeye çalışan firmların elini güçlendireceği için satıcıların aleyhine olacaktır” dedi.