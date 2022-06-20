Bir dönem kapanıyor: eBay, GittiGidiyor'u kapatarak Türkiye'den çekiliyor

ABD'li e-pazaryeri işletmcisi eBay , 2011 yılında çoğunluk hissesini satın aldığı GittiGidiyor'un Türkiye faaliyetlerine son vereceğini açıkladı.

Reuters
20 Haziran 2022 Pazartesi, 09:45
Bir dönem kapanıyor: eBay, GittiGidiyor'u kapatarak Türkiye'den çekiliyor
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E-Ticaret dünyasında bir dönem kapanıyor. eBay, GittiGidiyor'u kapatarak Türkiye'den çekiliyor.

eBay'den yapılan açıklamada, "Düzenli olarak küresel faaliyetlerini gözden geçiren eBay, piyasada devam eden rekabetçi dinamikleri göz önüne alarak bu zor ancak stratejik kararı almıştır" denildi.

Açıklamaya göre bugünden itibaren satıcıların yeni ürün ilanı vermesine izin verilmeyecek. 18 Temmuz'dan itibaren ise satın alım işlemlerine son verilecek. Kullanıcılar 5 Eylül'e kadar hesaplarına erişebilecek.

Açıklamada GittiGidiyor'un kapatılmasının eBay'in ikinci çeyrek ya da yıl sonu bilançosuna önemli bir etki yapmasının beklenmediği ifade edildi.

Gittigidiyor 2001 yılında açılmıştı.


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