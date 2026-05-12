ABD nisan ayı enflasyonu açıklandı: Piyasaların gözü bu verideydi

Açıklanan verilere göre, nisan ayında ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Mart ayında yüzde 3,3 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon ise nisanda yüzde 3,8 olarak kaydedildi. Piyasalarda nisan ayı için TÜFE’nin aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,7 artması bekleniyordu. Bu verilerle birlikte ABD’de yıllık enflasyon, Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek artışını göstermiş oldu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE de nisan ayında piyasa beklentilerini aştı. Buna göre çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,8 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE’nin aylık yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, para politikası görünümüne ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oldu.