Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD nisan ayı enflasyonu açıklandı: Piyasaların gözü bu verideydi

ABD nisan ayı enflasyonu açıklandı: Piyasaların gözü bu verideydi

12.05.2026 15:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
ABD nisan ayı enflasyonu açıklandı: Piyasaların gözü bu verideydi

ABD’de nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Savaşın ikinci ayını kapsayan dönemde tüketici fiyatlarındaki artış hız kazanırken, yıllık enflasyon son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Açıklanan verilere göre, nisan ayında ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Mart ayında yüzde 3,3 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon ise nisanda yüzde 3,8 olarak kaydedildi. Piyasalarda nisan ayı için TÜFE’nin aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,7 artması bekleniyordu. Bu verilerle birlikte ABD’de yıllık enflasyon, Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek artışını göstermiş oldu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE de nisan ayında piyasa beklentilerini aştı. Buna göre çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,8 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE’nin aylık yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, para politikası görünümüne ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oldu.

İlgili Konular: #ABD #enflasyon

İlgili Haberler

Gümüşte dev sıçrama: Bir haftalık kazanç asgari ücreti solladı
Gümüşte dev sıçrama: Bir haftalık kazanç asgari ücreti solladı Gram gümüşün bir haftada 105 TL’den 125 TL’ye çıkarak yüzde 19 değer kazandığı piyasada, yatırımcı kazancı bir haftada asgari ücreti geride bıraktı. Jeopolitik gerilimler ve güçlü sanayi talebiyle desteklenen bu yükseliş, gümüşü haftanın en çok kazandıran yatırım araçlarından biri haline getirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarih verdi: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarih verdi: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme takvimi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihleri açıkladı.
İktisatçı Mahfi Eğilmez yanıtladı: Enflasyonu niçin düşüremiyoruz?
İktisatçı Mahfi Eğilmez yanıtladı: Enflasyonu niçin düşüremiyoruz? Mahfi Eğilmez, Türkiye’de enflasyonun kalıcı olarak düşürülememesini bozulan beklentilere ve güven kaybına bağlayarak sadece faiz artışının çözüm olmayacağını vurguladı. Eğilmez; hukuk, liyakat ve kurumsal bağımsızlık odaklı yapısal reformlar hayata geçirilmeden fiyatlama davranışlarının düzelmeyeceğine dikkat çekti.