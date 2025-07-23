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ABD o ülkeyle anlaştı: Gram altın rekor kırdı!
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ABD o ülkeyle anlaştı: Gram altın rekor kırdı!

23.07.2025 09:33:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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ABD o ülkeyle anlaştı: Gram altın rekor kırdı!

23 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 23 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları...

ABD o ülkeyle anlaştı: Gram altın rekor kırdı!

ABD ile Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşmasının ardından gram altın yeni bir rekora imza attı. Gece saatlerinde 4 bin 471 TL ile en yüksek seviyeyi gören gram altın, sabah saatlerinde yüzde 0,2 oranında gerileyerek 4 bin 454 TL seviyesine indi.

ABD o ülkeyle anlaştı: Gram altın rekor kırdı!

JAPONYA İLE ANLAŞMA PİYASALARI ETKİLEDİ

Trump, ABD'nin Japonya’dan ithal edilen ürünlere yüzde 15 gümrük vergisi uygulanmasını içeren bir ticaret anlaşması yapıldığını duyurdu.

ABD o ülkeyle anlaştı: Gram altın rekor kırdı!

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Çinli yetkililerin gelecek hafta Stockholm’de bir araya gelerek ticaret müzakerelerinin süresini 12 ağustos’a kadar uzatma konusunu görüşeceklerini açıkladı.

ABD o ülkeyle anlaştı: Gram altın rekor kırdı!

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

CM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Eğer 1 Ağustos'tan önce daha fazla ticaret anlaşması imzalanırsa, bu durum yatırımcıların risk iştahını daha da artırabilir ve altına olan talebi azaltabilir" dedi.

ABD o ülkeyle anlaştı: Gram altın rekor kırdı!

"Ama dolar baskı altında kalmaya devam ederse, bu durum altının kısa vadede 3 bin 500 dolara yeniden yükselmesini mümkün kılabilir" diye ekledi.

ABD o ülkeyle anlaştı: Gram altın rekor kırdı!

ZAYIF DOLAR ALTINA DESTEK VERİYOR

ABD dolar endeksi, rakip para birimleri karşısında iki haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, bu durum altını diğer para birimleri kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

ABD o ülkeyle anlaştı: Gram altın rekor kırdı!

ABD 10 yıllık hazine tahvili getirileri ise salı günü 9 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

ABD o ülkeyle anlaştı: Gram altın rekor kırdı!

TRUMP’TAN FED BAŞKANINA YENİDEN HAKARET ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini sürdürerek onu “aptal” olarak nitelendirdi ve faiz oranlarını yüksek tutmakla suçladı. Trump, Powell’ın sekiz ay içinde görevden alınacağını da dile getirdi.

ABD o ülkeyle anlaştı: Gram altın rekor kırdı!

VOLATİLİTE UYARISI

City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson, “Likiditenin düşük olduğu bu koşullarda, Powell üzerindeki görevden alma baskısı hafiflerse piyasa oynaklığı da azalabilir. Bu da ayıların, fiyatların 3.500 doların altına gerilemesini fırsat bilerek satışa geçmesine neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD o ülkeyle anlaştı: Gram altın rekor kırdı!

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR

İç ve dış piyasalarda altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik yakından izleniyor. Yurttaşlar “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusunun yanıtını arıyor.

ABD o ülkeyle anlaştı: Gram altın rekor kırdı!

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 451 TL
  • Çeyrek altın: 7 bin 278 TL
  • Cumhuriyet altını: 28 bin 981 TL
  • Ons altın: 3 bin 424 dolar
ABD o ülkeyle anlaştı: Gram altın rekor kırdı!
  • Yarım altın: 14 bin 556 TL
  • Tam altın: 28 bin 833 TL
  • Gremse altın: 72 bin 304 TL
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