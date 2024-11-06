ABD başkanlığı için hedef 270 delege: Trump önde gidiyor!
538 delegenin 270’ini kazanan adayın ABD başkanı olacağı seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump 230, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ise 209 delege sayısına ulaştı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
ABD’deki 538 delegenin 270’ini kazanan adayın ülkenin yeni başkanı olacağı seçimlerde oy sayımı sürüyor.
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre; Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, North Carolina South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia, Missouri, Montana, Utah, Idaho ve Wyoming’de seçimi kazanarak 230 delege sayısına ulaştı.
Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ise Virginia, Colorado, Washington, California, Oregon, New Mexico, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island ve Vermont’da seçimi kazanarak 209 delege sayısı elde etti.
Etiketler: #ABD #Donald Trump #Kamala Harris #delege
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
- TÜPRAŞ'ta patlama: 12 kişi yaralandı
- 'Erdoğan bize göre tek seçenektir'
- ABD’de başkanlık seçiminde kim önde?
- İsrail Savunma Bakanı görevden alındı!
- 'Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye...'
- Beyoğlu'ndaki cinsel saldırı dehşetinde yeni gelişme
- Türkiye'de bir sağlık skandalı daha!
- AKP’li vekilden açıklama: MHP'li Adan ek süre vermedi!
- Pervin Buldan'dan Burcu Köksal'a cevap!