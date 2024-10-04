ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı: Altın sert düştü!
ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Verilerin açıklanmasının ardından ons altında sert düşüş görüldü.
ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.
ABD'de istihdam verilerinin açıklanmasının ardından gün içinde 2 bin 667 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın 2 bin 637 dolara kadar düştü.
Etiketler: #ABD #ons altın #istihdam
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- 5 yıl önce ekilmişti! Hasadı başladı: Markette 350 TL
- Ünlü hamburger zincirinden 'sağlık' skandalı!
- 'Tepkiler sonrası' yeniden gözaltı!
- Apple ‘Sinan Ateş’ için ne diyecek?
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
- 'En güçlü Erdoğancılar bile...'
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...