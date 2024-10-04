ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı: Altın sert düştü!

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Verilerin açıklanmasının ardından ons altında sert düşüş görüldü.

ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı: Altın sert düştü!
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AA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 15:45

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.

ABD'de istihdam verilerinin açıklanmasının ardından gün içinde 2 bin 667 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın 2 bin 637 dolara kadar düştü. 


Etiketler: #ABD #ons altın #istihdam

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