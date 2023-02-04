ABD, Türk şirketlerinin yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini duyurdu

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:59

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 15:00

ABD Maliye Bakanlığı’nın Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson, Rusya yaptırımları gündemiyle düzenlediği Türkiye temaslarını tamamladı.

Hükümet yetkilileri ve bankacılık sektörü temsilcileriyle biraraya gelen Nelson, yaptırım listesindeki Rus kurumlarla iş yapmaları halinde Türk şirketlerinin ve bankalarının "yaptırım" riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.

"TEKNOLOJİ TRANSFERİ" UYARISI

VOA'nın aktardığına göre Nelson, Türk şirketleri ve bankalarının, Rus askeri endüstriyel kompleks tarafından kullanılabilecek çift kullanımlı teknoloji transferine ilişkin işlemlerden kaçınmak amacıyla daha fazla önlem almaları gerektiğini vurguladı.

Nelson'un açıklamasında bahsi geçen çift kullanımlı teknolojinin, hem ticari hem de askeri alanda kullanılabilen malzemelere işaret ettiği belirtildi.

ABD Maliye Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolu Ofisi (OFAC) 26 Ocak’ta Rus savunma şirketleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen firmalara genişletilmiş yaptırım açıklamıştı.

Aviacon Zitotrans adlı Rus kargo havayolu şirketinin, Rus devleti kontrolundaki savunma şirketi Rosoboroneksport adına yurtdışında Rus savunma ekipmanı satışını kolaylaştırmak amacıyla, Türk bir şirketi ve Türk diplomatları kullanmaya çalıştığı iddia edilmişti.

EMLAK SEKTÖRÜNE DEĞİNDİ

Türkiye ve ABD’de yasadışı aktörlerin kötüye kullanımına en açık sektörlerden birinin emlak sektörü olduğunu belirten Nelson, lüks gayrimenkul üzerinden kara para aklanmasını engellemek için özel sektörün emlak işlemlerini sıkı incelemeye tabi tutması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin, Rusya'dan enerji ithalatı ve tarım ürünü ticaretine bağımlı olduğunu anladıklarını belirten Nelson, son bir yıl içinde Türkiye'den, Rusya'ya ikinci derece ürün ihracatındaki artışa dikkat çekerek, bu durumun Türkiye'de özel sektörü "yaptırım riskine karşı açık hale getirdiği" uyarısında bulundu.

"SIKI DENETİMİN ARTIRILMASI GEREKİYOR"

Rus işadamlarının Türkiye'de gayrimenkul ve yat almaya devam ettiğini belirten Nelson, yaptırım riskinin azaltılması için, Rus kurum ve şahıslarla yapılan işlemlerde daha sıkı denetim uygulanması çağrısında bulundu.

Nelson, "Denetim ABD’nin yaptırım listelerini kontrol etmenin ötesine geçmeli. Taramada yaptırım listesinde bulunan Rus ve Belaruslu aktörlerin paravan olarak kullandıkları şirketler de tespit edilmeli" dedi.

Nelson, Türkiye'nin çatışma bölgelerine yakın "uluslararası bir ticaret merkezi" olması sebebiyle "zorluklarla" karşı karşıya olduğunu anladıklarını belirterek, "Hükümetler olarak uluslararası ortamdaki bu tehditleri azaltmaya çalışmakla birlikte, hükümetlerin gittikçe değişen yasadışı finans tehditleri karşısında özel sektör kadar hızlı uyum sağlayamadığı alanlar var" diye konuştu.

Nelson, Rusya'nın uluslararası yaptırımları ve Türkiye dahil çok sayıda ülkedeki mali denetimleri baypas etme çabalarını durdurmak için çalıştıklarını ifade etti.