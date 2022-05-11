ABD verileri Bitcoin'i vurdu: 11 ayın en düşük seviyesi!
Kripto para birimi Bitcoin ABD'de tahminleri aşan enflasyon verisi sonrası yüzde 6'nın üzerinde düşüşle Haziran'dan beri en düşük seviyeye geriledi.
Bitcoin ABD enflasyon verisi sonrası 30 bin doların altına geriledi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Bitcoin, 29,085 dolarla yaklaşık 11 ayın en düşük seviyesine indi.
DÜŞÜŞ HIZLANABİLİR
Analistler, kritik eşik olan 30 bin seviyesinin altına inmesiyle düşüşün hızlanabileceğini belirtiyor.
Diğer kripto paralar da enflayson verilerinin açıklanmasının ardından düşüşe geçti.
Bitcoin Cash'te kayıplar yüzde 11, Dash'te ise düşüş yüzde 16'yı buldu.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre enflasyon Nisan ayında yıllık yüzde 8,3 ile yüzde 8,1'lik tahminleri aşmıştı. Veri, enflasyonun uzun süre daha yüksek seyredeceğine ve Fed'in agresif faiz artışlarına devam edeceğine dair tahminleri de güçlendirdi.
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