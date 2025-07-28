ABD’yle Avrupa Birliği el sıkıştı: Vergi pazarlığı piyasaları sarstı!

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ile yeni bir çerçeve ticaret anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, Avrupa menşeli ürünlere yüzde 15 oranında ithalat vergisi uygulanacak. Bu oran, daha önce gündeme gelen yüzde 30 seviyesinin yarısı olarak dikkat çekiyor. Benzer şekilde ABD, Japonya ile de otomobil ithalatına yönelik tarifeleri düşüren bir ticaret anlaşması gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın belirlediği 1 Ağustos son tarihi yaklaşırken, ülkeler ticaret anlaşmalarını hızlandırıyor. ABD ile Çin arasındaki müzakerelerin ise pazartesi günü Stockholm’de yapılması bekleniyor. Uzmanlara göre, iki ülke arasındaki mevcut ateşkes süresi 90 gün daha uzatılabilir.

KÜRESEL BORSALARDA YÜKSELİŞ HAKİM

ABD ile AB arasındaki anlaşma sonrası piyasalarda olumlu hava hâkim oldu. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,4, Nasdaq vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 yükseldi. Euro, dolar, sterlin ve yen karşısında değer kazanırken, Avrupa borsalarında vadeli işlemler yaklaşık yüzde 1 artış gösterdi.

MSCI Asya-Pasifik endeksi (Japonya hariç) yüzde 0,27 yükselerek geçen hafta ulaştığı dört yılın en yüksek seviyesine yaklaştı. Buna karşılık, Japonya’nın Nikkei endeksi geçtiğimiz hafta ulaştığı bir yıllık zirveden yüzde 0,8 geriledi.

TİCARETTE BELİRSİZLİK YERİNİ NETLİĞE BIRAKTI

Yüzde 15’lik gümrük vergisi oranı, Avrupa tarafında sıfır tarifeli bir beklentiye göre yüksek olsa da, daha önce masada olan yüzde 30 tehdidine göre piyasalar tarafından olumlu karşılandı. ABD ile AB arasında imzalanan bu yeni anlaşma, küresel ticaretin üçte birini gerçekleştiren iki ekonomik gücün daha büyük bir çatışmadan kaçınmasını sağladı. Aynı zamanda şirketler için de netlik kazandırdı.

'TRUMP’IN TİCARET SANATI'

TD Securities Asya-Pasifik Kıdemli Faiz Stratejisti Prashant Newnaha, “Avrupa mallarına yüzde 15 gümrük vergisi, ABD enerji ve askeri teçhizat alımları ve Avrupa’nın sıfır gümrük vergisiyle misilleme yapmaması. Bu bir müzakere değil, tam anlamıyla Trump’ın ticaret sanatı” değerlendirmesinde bulundu. Newnaha, bu gelişmeyi “ABD için büyük bir zafer” olarak yorumladı.

PİYASALARDA RİSK ALGISI AZALDI

Lucerne Asset Management Yatırım Başkanı Marc Velan ise, “Büyük bir risk artık ortadan kalktı. Piyasalar bunu, ticaret politikasında istikrar ve öngörülebilirliğin geri dönmesi olarak yorumluyor” ifadelerini kullandı.

Çin’in mavi çip endekslerinde yüzde 0,3, Hong Kong Hang Seng endeksinde ise yüzde 0,75’lik artış yaşandı. Avustralya doları da 0,657 seviyesinde işlem görerek geçen hafta ulaşılan sekiz ayın zirvesine yakın kaldı.

GÖZLER FED VE BOJ’DA

Bu yoğun haftada yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantılarını yakından izliyor. Ayrıca ABD’nin aylık istihdam raporu ile Apple, Microsoft ve Amazon gibi büyük şirketlerin finansal sonuçları da piyasalar için kritik önemde.

Fed ve BoJ’un faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, yapılacak açıklamalar yatırımcıların faiz politikaları hakkında yol haritası belirlemesini sağlayacak. Japonya ile yapılan ticaret anlaşması, BoJ’un yıl içinde faiz artırımı için alan yarattı.

Fed tarafında ise, yetkililerin tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirmek için daha fazla veri bekleyeceği ve faiz indirimine karşı temkinli kalacakları belirtiliyor. Öte yandan, Başkan Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı faiz indirimi yapmadığı için sıkça eleştirmesi, Beyaz Saray ile Fed arasındaki gerilimi artırıyor.

PETROL YÜKSELİRKEN ALTIN GERİLEDİ

ABD ile Avrupa Birliği arasında varılan anlaşmanın ardından petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Brent petrol ve ABD menşeli Batı Teksas ham petrolü fiyatları yüzde 0,5 oranında arttı. Buna karşılık, güvenli liman talebinin azalmasıyla birlikte altın fiyatları son iki haftanın en düşük seviyelerine geriledi.