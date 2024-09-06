ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verisi sonrası piyasalarda oynaklık arttı

Yayınlanma: 06.09.2024 - 16:34

Güncelleme: 06.09.2024 - 16:34

ABD'de istihdam artışının beklentilerin altında gelmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay daha agresif faiz indirimine gidebileceği fiyatlanırken, piyasalarda oynaklık arttı.

Ülkede bugün açıklanan istihdam raporu, iş gücü piyasasındaki soğumanın devam ettiğini ortaya koydu. ABD'de tarım dışı istihdam, ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye geriledi.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE GİTMESİ BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti. Analistler, beklenenden zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'in eylülde daha yüksek oranda faiz indirimine gidebileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Banka'nın eylülde 50 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 55'e çıkarken, 25 baz puan faiz indirimi olasılığı yüzde 45'e geriledi.

DOLARDA YÜKSELİŞ

Dolar endeksi söz konusu verilerin ardından yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 100,58'e inerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,6 artışla 1,116'ya çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan azalışla yüzde 3,66'ya, 2 yıllık tahvil faizi de 9 baz puan azalışla yüzde 3,64'e indi.

ALTINDA HAREKETLİLİK

ABD'den gelen veri sonrası ons altın 2520,87 dolardan işlem gördü. Veriden önce ons altın 2517,56 dolar seviyesinde seyrediyordu.