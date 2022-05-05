ABD'de beklentilerin üzerinde işsizlik maaşı başvurusu
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 200 bin başvuru ile beklentileri aştı. Başvurular son haftada 19 bin kişi arttı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere 23 Nisan'da biten hafta için 180.000 olarak açıklanan başvuru sayısı 181.000 olarak revize edildi.
Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 182.000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 188.000 seviyesine yükseldi.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı ise 23 Nisan'da biten haftada 1.384 milyon seviyesine geriledi.
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