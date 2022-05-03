ABD ile Ermenistan arasında nükleer iş birliği
ABD ile Ermenistan arasında nükleer iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı konuk eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, enerji güvenliği sektöründeki iş birliklerini artırmayı ve iki ulus arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin daha da güçlendirilmesini isteğini söyledi.
Görüşme sonrası liderler, sivil nükleer iş birliği anlaşması imzaladı.
Anlaşma, Ermenistan'ın enerji arzını çeşitlendirmeyi amaçlıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve Mirzoyan'ın Ermenistan'ın demokrasi ve hukuk düzeni inşasında kat ettiği ilerlemeyi ve komşuları ile olan ilişkilerini de değerlendirdiğini belirtti.
Video Haberler
- Dağcılar 'ölüm yamacı'nda: Riskli kaya avı başladı
- Karlar eridi, tatilcilerin bıraktığı çöpler ortaya çıktı
- Feci kaza: Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
- Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun öldü
- Feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya öldü
- Kayınpederinin evinde dehşet saçtı; polisi de hedef aldı
- Özel ve İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı
- Otogarda silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
- Bayram ziyareti acı sonla bitti
- İzmir'de aşırı hız faciası
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte devletin uçağıyla umre yapan gazeteciler
- AKP'nin 'göbeğini kaşıyan adam' moment'i
- Sedat Peker, Erdoğan ile helalleşme videosu çekecek mi?
- Erdoğan'ın eski doktoru 'Man Adası'ndan seslendi
- 'Gizemli hepatit' alarmı: 3 çocuk öldü
- Verilen sözleri hatırlattı, Erdoğan'a yüklendi
- Bayramda kar sürprizi: 'Lapa lapa kar yağıyor'
- O sözlere açıklama geldi
- AKP'li Bülent Turan muhalefeti hedef aldı
- Aile ziyaretinde tartışma sonrası korkunç kaza