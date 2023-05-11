ABD'de borç limiti endişeleri sürüyor

Yayınlanma: 11.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.05.2023 - 07:00

ABD’de borç limitinini yükseltilerek, temerrütten kaçınılması için geri sayım devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden salı günü Kongre’deki Cumhuriyetçi temsilcilerle bir araya geldi ancak bu görüşmeden sonuç çıkmadı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’nin de aralarında olduğu Cumhuriyetçilerle bir araya gelen Biden, görüşmeleri “verimli” olarak değerlendirdi ve önümüzdeki günlerin çok sıkı müzakerelerle geçeceği sinyalini verdi. McCarthy ise ‘bir hareket görmedim” diyerek bu görüşmede fazla bir ilerleme yaşanmadığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ülkenin tüm ödeme yükümlülüklerini 1 Haziran itibarıyla yerine getirme kabiliyetini tüketme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı.

WALL STREET ENDİŞELİ

Wall Street’in en deneyimli isimlerinden bazıları, ABD’nin temerrüde düşmesinin “düşünülemez” uzun vadeli sonuçları konusunda uyarıda bulundu ve borç limitinin kalıcı olarak kaldırılması gerekebileceğini savundu.

Goldman Sachs ve JPMorgan’dan yetkililerin de dahil olduğu 17 üyeli Hazine Borçlanma Danışma Komitesi, Yellen’a yazdıkları mektupta, “Ya ödeneklerle eş zamanlı olarak limitlerin yükseltilmesini zorunlu kılarak ya da borç limitini tamamen kaldırarak, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik alternatif bir yöntem geliştirmenin zamanı geldi” diye yazdı.

Bu arada Goldman Sachs, önümüzdeki aylarda niceliksel fonların girişleri ve borç tavanı tartışmaları nedeniyle oynaklığın artabileceği, belirsizlik oluşabileceği konusunda ABD hisse yatırımcılarını uyardı.