ABD’de dayanıklı mal siparişleri ağustosta beklenenden az düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 azalarak piyasa beklentilerinden az düşüş kaydetti.
ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.
Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalarak 272,7 milyar dolar oldu.
Beklenenden az düşüş gösteren dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,4 azalması öngörülüyordu.
TEMMUZDA 0.1 DÜŞÜŞ GÖSTERDİ
Art arda 2 ay azalış kaydeden dayanıklı mallara yönelik siparişler, temmuzda yüzde 0,1 düşüşle 273,3 milyar dolar olmuştu.
Söz konusu dönemde ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler yüzde 1,1 azaldı. Ulaşım hariç siparişler ağustosta yüzde 0,2 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 0,9 düşüş kaydetti.
Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.
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