ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda geriledi

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, temmuzda aylık bazda yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 07:00
ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda geriledi
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ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini dün açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 azalışla 285,9 milyar dolara indi. Bu oran, dayanıklı tüketim malları siparişlerinde Nisan 2020'deki Covid-19 salgını sonrasındaki en keskin düşüş olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde siparişlerin yüzde 4 azalması öngörülüyordu. Dayanıklı mallara yönelik siparişler, haziranda ise yüzde 4,4 artarak 301,5 milyar dolar olmuştu.

Ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, üst üste 4 ay yükselmesinin ardından temmuzda 14,3 azalışla 98,7 milyar dolara indi. Ulaşım hariç siparişler aynı dönemde yüzde 0,5 artarken, savunma hariç siparişler de yüzde 5,4 düştü.

Kullanım ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.


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ABD Temmuz

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