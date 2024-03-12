ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde

ABD'de enflasyon şubatta aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,2 oldu. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3 beklenirken yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,7 beklentisine karşılık yüzde 3,8 oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:07
ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde
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ABD'de şubat ayında tüketici enflasyonu yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,1 olan enflasyon artış hızının aynı kalacağı yönündeydi.

ALTIN FİYATLARINDA SINIRLI DÜŞÜŞ 

Verinin ardından altın fiyatları sınırlı düşüşe geçti. Ons altın 2 bin 163 işlem görürken foreks piyasalarsa gram altın 2 bin 408 oldu.


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