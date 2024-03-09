Piyasalar, ABD enflasyon rakamlarına odaklanacak

Yayınlanma: 09.03.2024 - 13:50

Güncelleme: 09.03.2024 - 13:50

ABD'de şubat ayı enflasyon rakamları gelecek hafta salı günü açıklanacak. Ekonomistler, enflasyonun yüzde 3,1 artacağı öngörüsünde bulundu.

Enflasyon rakamlarında Fed'in para politikasında değişikliğe gidip gitmeyeceğina dair işaretler aranacak.

Enflasyon, ocak ayında yüzde 2,9'luk beklentileri aşmış ve yüzde 3,1 olarak açıklanmıştı.

Gıda ve enerji maddelerini dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyonun ise yüzde 3,7 civarında gelmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyon geçen ay yüzde 3,9 artış göstermişti.

POWELL'DAN GÜVERCİN AÇIKLAMALAR

Piyasalarda geçne hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın "güvercin" tondaki açıklamalarının etkileri görüldü. Powell, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde "bu yılın bir noktasında" politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamanın muhtemelen uygun olacağını belirtti. Powell, "Ekonomik görünüm belirsiz ve yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil." dedi.

Fed Başkanı, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayabileceği yönünde işaretler verirken, politika yapıcıların çok geç faiz indirimine gidilmesi durumunda oluşacak risklerin farkında olduğunu söyledi.

FED YETKİLİLERİ NE SÖYLEDİ?

Diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, gelen verilerin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğini göstermesi halinde para politikasının aşırı kısıtlayıcı olmasını önlemek için politika faizini kademeli olarak düşürmenin uygun olacağını söyledi.

"Bana göre henüz o noktada değiliz." diyen Bowman, politika faizini çok erken düşürmenin enflasyonu uzun vadede yüzde 2'ye döndürmek için gelecekte daha fazla politika faizi artışı gerektirebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de faiz oranlarının çok uzun süre yüksek tutulmasından ziyade çok hızlı düşürülmesinden endişe ettiğini belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, fiyat istikrarı konusunda "işi bitirmeye" kararlı olduklarını vurguladı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, politika faizi indirilmeden önce enflasyonun düşüşüne dair daha fazla güven kazanılması gerektiğine işaret ederek, bu yıl iki çeyrek puanlık faiz indirimi beklediğini belirtti.

Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 25 ve haziranda yüzde 73 ile fiyatlanıyor.

HANGİ VERİLER İZLENECEK?

ABD'de salı günü enflasyon, perşembe günü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları, cuma günü New York Fed Sanayi Endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

11 Mart ile başlayan haftada salı günü Almanya'da enflasyon, çarşamba günü İngiltere'de sanayi üretimi, perşembe günü Almanya'da cari denge verilerine dikkat edilecek. Gelecek hafta pazartesi günü Japonya'da büyüme, salı günü ÜFE verileri izlenecek.

Türkiye'de pazartesi günü iş gücü istatistikleri, salı günü sanayi üretimi ve ödemeler dengesi, perşembe günü konut satışları ve cuma günü TCMB piyasa katılımcıları anketi ve bütçe dengesi yakından takip edilecek.