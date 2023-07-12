ABD'de enflasyon beklentinin üstünde geriledi

Yayınlanma: 12.07.2023 - 15:39

Güncelleme: 12.07.2023 - 15:48

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda ise yüzde 3 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

ABD'de enflasyon haziran ayında yıllık yüzde 3'e geriledi.

Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0,3 iken yıllık beklentisi yüzde 3,1 idi.

Tüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 4 artmıştı. Reuters anketine katılan analistler tüketici fiyatlarının yüzde 0.3 artacağını tahmin ediyordu.

ABD çalışma bakanlığı Mayıs'ta TÜFE'yi yüzde 0.1 seviyesinde açıklamıştı.?

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 ile beklentilerin altında yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 5 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı. Mayıs ayında çekirdek enflasyon yüzde 5.3 seviyesinde açıklanmıştı. Çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde 0.2 ile beklentilerin altında yükseldi. Çekirdek enflasyon Mayıs ayında yüzde 0.4 seviyesinde açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan analistler çekirdek enflasyonun yüzde 0.3 seviyesinde olacağını tahmin ediyordu.