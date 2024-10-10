ABD'de eylül enflasyonu açıklandı: Veriler hisse senetlerini vurdu! Tüketici fiyatları beklentileri aştı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 16:26

Güncelleme: 10.10.2024 - 16:42

ABD'de eylül ayında açıklanan enflasyon verilerinin beklenenden yüksek çıkmasının ardından hisse senedi endeks vadeli işlemleri perşembe günü kayıplarını artırdı. Çalışma Bakanlığı'nın raporuna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında yıllık bazda yüzde 2,3 artış tahminine karşılık yüzde 2,4 oranında bir artış gösterdi. Aylık bazda ise yüzde 0,1 artış beklenirken yüzde 0,2 artış kaydedildi.

Volatil gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda hesaplanan çekirdek enflasyon, yüzde 0,2'lik artış tahminine karşılık aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi. Yıllık bazda ise çekirdek enflasyon yüzde 3,2'lik artış tahminine karşın yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

Yatırımcılar ayrıca 5 Ekim'de sona eren haftada işsizlik başvurularının 230 bin tahminine karşılık 258 bin olduğunu gösteren bir başka Çalışma Bakanlığı raporunu da inceledi.

Borsa açılışında ABD S&P 500 E-minis 12,5 puan (yüzde 0,21), Nasdaq 100 E-minis 69,25 puan (yüzde 0,34) ve Dow E-minis 70 puan (yüzde 0,16) düşüş gösterdi. Bu gelişmeler, piyasada enflasyonla mücadele ve faiz indirimleri konusunda belirsizlikler yarattı.