ABD'de fabrika siparişleri beklentilerin altında düştü

ABD'de fabrika siparişleri, temmuzda yüzde 2,1 ile piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydetti.

AA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 07:00
ABD'de fabrika siparişleri beklentilerin altında düştü
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ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 azaldı.

Art arda 4 aylık yükselişin ardından piyasa beklentilerinin altında düşüş gösteren fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 2,5 azalması öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, haziranda yüzde 2,3 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 5,2 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1,1 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.


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ABD ABD ekonomisi ABD Ticaret Bakanlığı fabrika

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