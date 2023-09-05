ABD'den Kuzey Kore çıkışı: Kim Jong-Un, Rusya'yı ziyaret edecek

Yayınlanma: 05.09.2023 - 09:35

Güncelleme: 05.09.2023 - 09:36

Yetkiliye göre gündem, Kuzey Kore’nin Ukrayna’daki savaşta kullanılmak üzere Rusya’ya silah sağlaması olacak. Görüşmenin gerçekleşeceği yer ise bilinmiyor.

New York Times’a konuşan kaynaklar ise Kim’in zırhlı treniyle yolculuk yapmayı planladığını, bu yüzden Rusya’nın doğu yakasındaki Vladivostok kentinin tercih edilebileceğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, silah satışının gerçekleşmesi durumunda Kuzey Kore’ye yaptırımların artacağını söyledi, “Kuzey Kore’nin daha önce yaptığı açıklamalara sadık kalarak Rusya’ya silah satmamasını talep ediyoruz” dedi.

Beyaz Saray kısa süre önce iki ülke arasındaki silah ticareti görüşmelerinin “aktif bir şekilde ilerlediğini” söylemişti.

John Kirby, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Temmuz’daki Kuzey Kore’ye ziyaretinde, Pyongyang yönetimini Moskova’ya silah satışına ikna etmeye çalıştığını aktarmıştı.

Ziyaretten basınla paylaşılan fotoğraflarda Kuzey Kore’nin Hwansong kıtalararası balistik füzesi de yer alıyordu. Bu, pandemiden beri Rus yetkililerin Kuzey Kore’ye ilk ziyareti olmuştu. İki ülkenin liderleri de birbirlerine, aralarındaki işbirliğini artırmayı öngören mektuplar göndermişlerdi.

BBC’ye konuşan İngiltere’nin 2006-08 yılları arasındaki Kuzey Kore Büyükelçisi John Everard ise seyahate dair planların basına sızması nedeniyle görüşme ihtimalinin azaldığını söyledi.

Everard “Kim Jong Un kişisel güvenliği konusunda tam bir paranoyak” dedi ve ekledi:

“Ne zaman nerede olacağını gizlemeye büyük önem veriyor ve Putin’le görüşmek için Vladivostok’a gideceği bilgisi basına sızdıysa bunu iptal etmedi daha büyük ihtimal. Moskovaçaresizce mühimmat arıyor olabilir fakat bunları Kuzey Kore’den edinmenin bedeli son derece yüksek olacaktır. Dahası Kuzey Kore’nin elindeki silah ve mühimmatların büyük bir kısmı içler acısı halde.”