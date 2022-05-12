ABD'de federal bütçe Nisan ayında fazla verdi
ABD Hazine Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda federal hükümetin nisan ayında bütçe fazlası verdiğini bildirdi.
Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre nisan ayında bütçe 308 milyar dolar fazla verdi. 2021 yılının aynı ayında ise 226 milyar dolar açık oluşmuştu. Geçen yıl bütçenin açık vermesinde yıllık vergi beyannamelerinin verilmesinin 1 ay ertelenmesi etkili olmuştu.
Foreks'te yer alan habere göre; vergi gelirlerinin yüzde 97 artarak 864 milyar dolara yükseldiği Nisan ayında, bütçe harcamaları yüzde 16 azalarak 555 milyar dolara indi.
2017'DEN BERİ EN DÜŞÜK AÇIK RAKAMI
1 Ekim 2021'de başlayan mali yılın ilk 7 ayında bütçe geçen yılın aydı dönemine göre yüzde 81 düşüşle 360 milyar dolar açık verdi. Bu, 2017 mali yılından bu yana görülen en düşük açık rakamı oldu. 2021 mali yılının aynı döneminde açık 1 trilyon 932 milyar dolara ulaşmıştı.
İlk 7 ayda bütçe gelirleri yüzde 39 artışla 2 trilyon 986 milyar dolar olurken, harcamalar yüzde 18 azalarak 3 trilyon 346 milyar dolara indi.
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