ABD'de hizmet sektörü verileri endişeleri azalttı
ABD'de hizmet sektöründeki ekonomik faaliyetler temmuz ayında arttı.
Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), ABD’de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.
Verilere göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi temmuzda önceki aya kıyasla 2,6 puan yükselerek 51,4'e çıktı.
Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 51,4 seviyesinde olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşmesi dikkati çekti.
TEMMUZDA YÜZDE 4,9 ARTTI
ABD'deki hizmet sektörünün ekonomik faaliyetinde genişlemeye işaret eden endeks, haziranda 48,8 seviyesinde belirlenmişti.
Üretim endeksi temmuzda aylık bazda 4,9 puan artışla 54,5'e ve yeni siparişlere ilişkin endeks 5,1 puan yükselişle 52,4'e ulaştı.
İstihdam endeksi de bu dönemde 5 puan artarak 51,1'e çıktı.
PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.
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