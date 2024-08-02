ABD'de inşaat harcamaları azaldı
ABD'de inşaat harcamaları haziranda artış beklentisinin aksine yüzde 0,3'lük azalış kaydetti.
ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak 2 trilyon 148 milyar dolar oldu.
Söz konusu harcamalara dair piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.
YILLIK BAZDA ARTIŞ
İnşaat harcamaları mayısta da yüzde 0,4 azalışla 2 trilyon 154 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.
Kamu inşaat harcamaları haziranda yüzde 0,4 ve özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,3 azaldı.
İnşaat harcamaları haziranda yıllık bazda ise yüzde 6,2 arttı.
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