ABD'de inşaat harcamaları azaldı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:16

Güncelleme: 02.08.2024 - 10:16

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak 2 trilyon 148 milyar dolar oldu.

Söz konusu harcamalara dair piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

YILLIK BAZDA ARTIŞ

İnşaat harcamaları mayısta da yüzde 0,4 azalışla 2 trilyon 154 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları haziranda yüzde 0,4 ve özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,3 azaldı.

İnşaat harcamaları haziranda yıllık bazda ise yüzde 6,2 arttı.