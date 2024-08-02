ABD'de inşaat harcamaları azaldı

ABD'de inşaat harcamaları haziranda artış beklentisinin aksine yüzde 0,3'lük azalış kaydetti.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:16
ABD'de inşaat harcamaları azaldı
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ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak 2 trilyon 148 milyar dolar oldu.

Söz konusu harcamalara dair piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

YILLIK BAZDA ARTIŞ

İnşaat harcamaları mayısta da yüzde 0,4 azalışla 2 trilyon 154 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları haziranda yüzde 0,4 ve özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,3 azaldı.

İnşaat harcamaları haziranda yıllık bazda ise yüzde 6,2 arttı.


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