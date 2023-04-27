ABD’de ilk çeyrek büyümesi beklentilerin altında

Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:47

Güncelleme: 27.04.2023 - 16:47

ABD ekonomisi, birinci çeyrekte tüketicilerin bahar harcamalarına rağmen beklentilerin altında büyürken, yüksek faiz oranlarının etkisinin yayılmasıyla büyümenin daha da yavaşlaması bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın öncü tahminine göre ABD’nin gayrisafi yurt içi hasılası birinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 1.1 arttı.

Ekonomi dördüncü çeyrekte yüzde 2.6 oranında büyürken, Reuters’ın anketine katılan ekonomistler ekonominin birinci çeyrekte yüzde 2.0 büyüyeceğini tahmin ediyorlardı.

Ekonomik büyümenin hızındaki düşüş stok yatırımlarındaki düşüşü yansıtsa da, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek haftaki para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan daha arttırması bekleniyor.

Fed, Mart 2022’den beri faiz artırımlarıyla faizleri sıfıra yakın seviyelerden yüzde 4.75 – yüzde 5.00 aralığına yükseltti.