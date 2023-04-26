SOL Parti’den çarpıcı harita paylaşımı... NATO ve ABD üsleri hatırlatıldı ve ‘değişim’ isteyenlere seslenildi
SOL Parti seçimlere kısa bir süre kala çarpıcı bir çalışmaya imza attı. Partinin yaptığı çalışmada Türkiye'deki NATO ve ABD üsleri hatırlatılarak, bu durumdan rahatsız olanlara çağrı yapıldı.
Seçimlere kendi logosuyla Sosyalist Güç Birliği ittifakı çatısı altında girecek olan SOL Parti seçimlere ilişki çarpıcı bir çalışma yaptı. Türkiye’nin NATO üyeliğinin üzerinden yapılan çalışma kapsamında bir video yayımlanırken bir de açıklama yapıldı. Açıklama ise şöyle:
Gördüğünüz harita, Türkiye’de bulunan ABD ve NATO üslerini gösteriyor. Haritada ayrıca 7 ilimizdeki ABD’ye ait nükleer silah depolarını göreceksiniz.
Deniz Gezmiş’in “35 milyon metrekare vatan toprağı Amerikan işgali altındadır” sözlerinin üzerinden neredeyse yarım yüzyıl geçti.
Yarım yüzyıldır emperyalizme bağımlı olarak şekillenen devlet katliamlarla ve cuntalarla devrimcileri ezerek, siyasal İslamcı gericiliği destekledi.
ABD’nin yeşil kuşak projesiyle büyütülen siyasal İslamcılık, Erdoğan’ı BOP Eş Başkanı olarak iktidara taşıdı.
21 yıllık AKP iktidarı sonunda halka ait varlıklar emperyalist tekellere satıldı. Ülkemiz ABD yörüngesinde savaşlara sürüklendi. Yeni üslerle bu harita ortaya çıktı.
Bu işgal haritası değişsin, üsler kapatılsın istiyorsan oyunu SOL Parti'ye ver, bağımsızlık mücadelesine ver!
Bu videoda ülkemizdeki ABD ve NATO üslerini göreceksiniz.— SOL Parti (@solpartibilgi) April 26, 2023
Bu işgal haritası değişsin, NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın istiyorsan#PusuladaSOLVar #SOLBağımsızlıktır pic.twitter.com/J9WycUQO2x
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