Euro bölgesinde işsizlik martta sabit kaldı

Euro bölgesinde işsizlik oranı, mart ayında yüzde 6,5 seviyesinde belirlendi.

AA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 13:07
Euro bölgesinde işsizlik martta sabit kaldı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin mart ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de şubat ayında yüzde 6,1 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, martta yüzde 6'ya geriledi.

Euro bölgesinde ise şubatta yüzde 6,5 olan işsizlik, martta değişmeyerek sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Euro bölgesinde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

Martta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,7, Yunanistan'da yüzde 10,2, İsveç'te yüzde 8,3, Finlandiya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 7,3 ve İtalya'da yüzde 7,2 oldu.

AB'de işsiz sayısı, martta 13 milyon 258 bin olarak hesaplandı. Bu kişilerin 11 milyon 87 bini Euro bölgesinde yer aldı.

Mart ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 858 bin, Euro bölgesinde 2 milyon 259 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,6, Euro bölgesinde yüzde 14,1 olarak ölçüldü.


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