ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:20

Güncelleme: 02.05.2024 - 16:20

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 27 Nisan ile biten haftada 208 bin artış göstererek önceki haftaya kıyasla aynı gerçekleşti.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 211 bin olacağı öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de yukarı yönlü revize edilerek 207 binden 208 bine çıkarıldı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 20 Nisan ile biten haftada 1 milyon 774 bin açıklanarak sabit kaldı.