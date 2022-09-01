ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2 ayın en düşük seviyesinde
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 232 bine geriledi. Başvurular böylece 3. haftada da düşüş trendini sürdürdü.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 243,000 olarak açıklanan başvuru sayısı 237,000 olarak revize edildi.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 248?,000 seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 241,500 seviyesine geriledi.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 20 Ağustos ile biten haftada 1.438 milyon seviyesine yükseldi.
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