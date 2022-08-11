ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2. haftada da yükseldi
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ikinci haftada da yükseldi ve Kasım'dan beri en yüksek seviyeye yakın kaldı. Bu artış, istihdam piyasasında ılımlılaşmanın sürdüğüne işaret etti.
Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre başvurular 6 Ağustos'ta sona eren haftada 14 bin artışla 262 bin oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 265 bindi.
Devam eden başvurular 30 Temmuz'da sona eren haftada 1.43 milyona yükseldi.
Başta teknoloji şirketleri olmak üzere birçok şirketin işten çıkarmalar yapması. bazı şirketlerin de işe alımları durdurmasıyla başvurular son dönemde artışta.
Ülkede tarım dışı istihdam Temmuz'da ikiye katlamış. işsizlik oranı da 50 yılın en düşük seviyesinde kalmıştı.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; ABD'de Temmuz enflasyonunun da tahminlerin altında kalması. Fed'in yüksek montanlı faiz artışlarına devam edeceği beklentisini güçlendirdi.
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