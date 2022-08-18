ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 3 haftada ilk kez düştü
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 250,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 262,000 olarak açıklanan başvuru sayısı 252,000 olarak revize edildi.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 265?,000 seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 246,750 seviyesine geriledi.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 6 Ağustos ile biten haftada 1.437 milyon seviyesine yükseldi.
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