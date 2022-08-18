ABD'nin sağlık kurumu CDC, Covid-19 ile mücadelede 'yetersiz' olduğundan revizyona gidecek
Covid-19 salgınında en yüksek vaka ve ölüm sayılarının görüldüğü ABD'nin önde gelen sağlık kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), salgınla mücadelede "yetersiz kaldığı" için kurumsal ve çalışma yapısında değişikliğe gidecek.
CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı yazılı açıklamada, "test yapımından veri toplamaya ve iletişime kadar salgınla mücadelede oldukça dramatik hatalardan sorumlu olduklarını" belirtti.
Salgın sürecinde beklentileri karşılayamadıklarına işaret eden Walensky, kurumun yapısında ve işleyişinde bazı değişikliklere gideceklerini duyurdu.
Salgının ilk aşamalarında CDC, maske, sosyal mesafe, izolasyon kurallarını belirlemede yetersiz kaldığı için eleştirilerin hedefi olmuştu.
ABD'de bugüne kadar 95 milyon 65 bin 403 Covid-19 vakası tespit edilirken, 1 milyon 64 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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