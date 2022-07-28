ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 ayın zirvesine yükseldi

28 Temmuz 2022 Perşembe, 16:17

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 23 Temmuz ile biten haftada 256,000 ile beklentileri aştı.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 253,000 seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, 16 Temmuz ile biten haftada 251,000 olarak açıklanan işsizlik maaş başvuru sayısı 261,000 olarak revize edildi.?