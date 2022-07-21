ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 16 Temmuz ile biten haftada 251,000 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre önceki hafta 244,000 işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.?
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 240?,000 seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 240,500 seviyesine yükseldi.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 9 temmuz haftasında 1.384 milyon seviyesine yükseldi.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs vakaları arttı, ilk tedbir kararı geldi!
- MHP'ye büyük şok!
- İşçilere SMS ile çağrı
- 'Ben böyle dolandırıcılık görmedim'
- Ben böyle dolandırıcılık görmedim
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Düzce'de korkutan deprem
- AKP’li belediye başkanı görevinden ayrıldı
- Ekrem İmamoğlu'na bir darbe daha
- JBL ses sistemli 4 çeker makam aracı aldı