ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde

21 Temmuz 2022 Perşembe, 16:45

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre önceki hafta 244,000 işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.?

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 240?,000 seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 240,500 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 9 temmuz haftasında 1.384 milyon seviyesine yükseldi.