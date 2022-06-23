ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenin üzerinde
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce bir önceki hafta için 229,000 olarak açıklanan başvuru sayısı 231,000 olarak revize edildi.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta ?229,000 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti??.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 227?,000 seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 223,500 seviyesine yükseldi.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 1.315 milyon seviyesine yükseldi.
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