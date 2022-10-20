ABD Büyükelçiliği’nden 'vize' açıklaması
ABD Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı Rena Bitter, “Vize görüşmeleri için bekleme sürelerinin uzun olması küresel bir sorun olsa da Türkiye’deki çalışanlarımız pandemiden öncesine göre daha fazla vize işlemi gerçekleştiriyor” dedi.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rena Bitter, vize işlemlerinin iyileştirilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı.
Türkiye’nin ABD’nin önemli bir ortağı olduğunu belirten Bitter, ABD’ye seyahat etmek isteyen yolculara yönelik göçmen olmayan vize başvurusu işlemlerinin kapsamını genişletme imkanı bulunacak Ankara’daki yeni büyükelçilik binasına taşınıldığını hatırlattı.
Vize görüşmeleri için bekleme sürelerinin uzun olmasının küresel bir sorun olduğunu belirten Bitter, “Türkiye’deki çalışanlarımız pandemi öncesine göre daha fazla vize işlemi gerçekleştiriyor. Bu da Türk ve Amerikan halkları arasındaki mevcut güçlü bağları derinleştirecek şekilde daha fazla sayıda Türk turistin, öğrencinin, iş insanının ve ailenin ABD’yi ziyaret edebileceği anlamına geliyor. Bundan daha da heyecan verici olansa pandemiden önceki döneme göre çok daha fazla sayıda Amerikalı turistin yeniden Türkiye’ye geliyor olması” dedi.
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