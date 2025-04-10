ABD'de işsizlik maaşı başvurularında artış

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişilik artış kaydetti.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularında artış
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AA
Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:56

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Nisan ile biten haftada 223 bine çıkarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artışla 223 bine ulaştı.

İşsizlik maaşı başvuru sayısı bu dönemde piyasa beklentilerine paralel seyretti.

ORTALAMA İŞSİZLİK BAŞVURUSU

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 219 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı değişim göstermeyerek 223 bin oldu.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 29 Mart ile biten haftada 43 bin azalışla 1 milyon 850 bine geriledi.


Etiketler: #ABD #işsizlik

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