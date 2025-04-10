ABD işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi: İşgücü piyasasında karışık görünüm
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçtiğimiz hafta artış gösterdi. Ancak devam eden işsizlik maaşı başvurularında azalma yaşandı. Uzmanlar, bu verilerin işgücü piyasasında karışık bir görünüm sergilediğini belirtiyor.
ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verilerini açıkladı. Buna göre, 5 Nisan ile biten haftada işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı önceki haftaya göre 4 bin kişi artarak 223 bine yükseldi.
Bu rakam piyasa beklentileriyle uyumlu bir seyir izledi. Önceki haftanın verisi ise 219 bin olarak kaydedilmişti.
BAŞVURU SAYISI DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ
Ayrıca son dört haftanın ortalama başvuru sayısı değişim göstermeyerek 223 bin seviyesinde kaldı. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 29 Mart ile biten haftada 43 bin kişilik bir azalışla 1 milyon 850 bine geriledi.
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