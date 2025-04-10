ABD işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi: İşgücü piyasasında karışık görünüm

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçtiğimiz hafta artış gösterdi. Ancak devam eden işsizlik maaşı başvurularında azalma yaşandı. Uzmanlar, bu verilerin işgücü piyasasında karışık bir görünüm sergilediğini belirtiyor.

ABD işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi: İşgücü piyasasında karışık görünüm
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:35

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verilerini açıkladı. Buna göre, 5 Nisan ile biten haftada işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı önceki haftaya göre 4 bin kişi artarak 223 bine yükseldi.

Bu rakam piyasa beklentileriyle uyumlu bir seyir izledi. Önceki haftanın verisi ise 219 bin olarak kaydedilmişti.

BAŞVURU SAYISI DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ

Ayrıca son dört haftanın ortalama başvuru sayısı değişim göstermeyerek 223 bin seviyesinde kaldı. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 29 Mart ile biten haftada 43 bin kişilik bir azalışla 1 milyon 850 bine geriledi.


Etiketler: #ABD #işsizlik #başvuru

İlgili Haberler

ABD mart ayı enflasyon verileri açıklandı: Fed zor kararla karşı karşıya!

ABD mart ayı enflasyon verileri açıklandı: Fed zor kararla karşı karşıya!
Avrupa Birliği'nden ABD'ye yeni tarife kararı: Ticaret savaşında bir ileri bir geri!

Avrupa Birliği'nden ABD'ye yeni tarife kararı: Ticaret savaşında bir ileri bir geri!
Trump’ın ek tarife kararına Çin'den sert yanıt: 'Çin sonuna kadar yanıt verecek'

Trump’ın ek tarife kararına Çin'den sert yanıt: 'Çin sonuna kadar yanıt verecek'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler