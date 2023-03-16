ABD'de işsizlik maaşı başvurularında en hızlı düşüş

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 16:43

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 16:43

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

ABD işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta Temmuzdan bu yana en büyük düşüşünü yaşayarak, New York'ta başvuruların düşmesiyle önceki hafta yaşanan sıçramanın çoğunu geri verdi.

Buna göre, ilk işsizlik başvuruları 11 Mart ile biten haftada 20 bin azalarak 192 bine geriledi. Bloomberg’in gerçekleştirdiği anketindeki medyan tahmin başvuruların 205 bine gerilemesi yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 211 binden 212 bine revize edildi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 4 Mart ile biten haftada 29 bin kişi azalarak 1 milyon 684 bine geriledi. Beklenti ise 1 milyon 723 bindi.