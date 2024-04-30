ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 16:22
ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin üzerinde arttı
Abone Ol google-news

ABD Çalışma Bakanlığı, Ocak-Mart 2024 dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, ücret artışını ölçen İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 arttı.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,9 artış gösteren endekse dair piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi.

İstihdam maliyeti ilk çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 4,2'lik artış kaydetti.

Maaşlar ve yan hak maliyetleri birinci çeyrekte yüzde 1,1 arttı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti aynı dönemde yüzde 1,1 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 1,3'lük artış gösterdi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Altın fiyatları neden yükseldi? Gram altında zirve için rakam verildi

Altın fiyatları neden yükseldi? Gram altında zirve için rakam verildi
Yeğenine istismar eden amcanın cezası belli oldu

Yeğenine istismar eden amcanın cezası belli oldu
Malatya'da deprem: AFAD şiddetini açıkladı

Malatya'da deprem: AFAD şiddetini açıkladı
Netflix’in yeni dizisi Baby Reindeer’ın konusu nedir? Baby Reindeer dizisinin oyuncuları kimler? Richard Gadd kimdir? Baby Reindeer dizisi gerçek mi?

Netflix’in yeni dizisi Baby Reindeer’ın konusu nedir? Baby Reindeer dizisinin oyuncuları kimler? Richard Gadd kimdir? Baby Reindeer dizisi gerçek mi?
Kadıköy’de Akşam gazetesi yazarı Tacettin Kutay'ın 6 yaşındaki kızına sözlü taciz iddiası

Kadıköy’de Akşam gazetesi yazarı Tacettin Kutay'ın 6 yaşındaki kızına sözlü taciz iddiası
Ömer 54. bölüm final fragmanı yayımlandı! Ömer 54. Bölüm fragmanı izle!

Ömer 54. bölüm final fragmanı yayımlandı! Ömer 54. Bölüm fragmanı izle!
Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu

Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu
Gelinim Mutfakta 30 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 30 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?