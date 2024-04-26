ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentilerin üzerinde arttı

Fed'in enflasyon göstergesi çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi, şubat ayında tahminlere paralel artış gösterdi.

AA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 16:20
ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentilerin üzerinde arttı
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ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, şubatta yüzde 0,3 olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları ise martta aylık bazda şubatta da olduğu gibi yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentileri kişisel tüketim harcamalarının yüzde 0,6 yükselmesi yönündeydi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Bu dönemde aylık bazda beklentilere paralel artış kaydeden kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yıllık yüzde 2,6 yükselmesi bekleniyordu.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,5 artmıştı.


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