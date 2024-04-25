Uzaylılar gökyüzünde değil su altında bulundu! Baltık denizinde UFO keşfedildi

Yayınlanma: 25.04.2024 - 13:03

Güncelleme: 25.04.2024 - 13:03

Bilim insanları nihayet dünyanın en büyük derin deniz gizemlerinden birinin ardındaki gerçeği ortaya çıkardığına inanıyor. Uzayda aranan uzaylılar denizin dibinde bulunmuş olabilir...

HAZİNE ARAYIŞINDA KEŞFEDİLDİ

2011 yılında İsveçli kaşifler Peter Lindberg ve Denis Asberg, sonar radarları dudak uçuklatan bir yapı tespit ettiğinde Baltık Denizi'nde hazine arıyorlardı.Discovery Channel'ın bildirdiğine göre , dalgaların yaklaşık 300 fit (90 metre) altında yer alan nesne, yaklaşık 200 fit (60 metre) çapında dairesel bir yapıya sahipti .

Belki de en dikkat çekici olanı, formun köşeli çizgilerle işaretlenmiş olması, birçok kişinin onu ikonik Yıldız Savaşları yıldız gemisi Millennium Falcon'a benzetmesine yol açtı.

MERDİVENE BENZER YAPILAR İÇERİYOR

Daha da şaşırtıcı olanı, yaklaşık 200 metre (660 feet) uzakta karanlık bir deliğe ve başka bir bilinmeyen nesneye giden "merdiven benzeri oluşumlar" içeriyor gibi görünüyordu.

Bulgunun esrarengiz doğası bir spekülasyon seline yol açtı; bazı netizenler bunun eski bir uygarlığın kalıntıları olabileceğini öne sürdü, diğerleri bunun bir UFO kabuğu olduğuna ikna oldu ve hatta diğerleri bunun gizli bir Nazi silahı veya gizli bir Nazi silahı olabileceğini öne sürdü...

Uzmanlar yıllar boyunca Baltık Denizi Anomalisi olarak bilinen yapının gerçekte ne olduğu konusunda anlaşamadılar.