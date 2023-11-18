ABD'de konut başlangıçları ekimde beklentileri aştı

Yayınlanma: 18.11.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 07:00

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerini açıkladı.

Buna göre, konut başlangıçları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artarak 1 milyon 372 bine çıktı.



Piyasa beklentilerini aşan konut başlangıçlarının bu dönemde 1 milyon 345 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, eylülde yüzde 3,1 artışla 1 milyon 346 bine seviyesinde kaydedilmişti.

Konut başlangıçları ekimde, yıllık bazda ise yüzde 4,2 azaldı.

İNŞAAT İZİNLERİ DE BEKLENTİLERİ GERİDE BIRAKTI

Ülkede inşaat izinleri, ekimde aylık bazda yüzde 1,1 artarak 1 milyon 487 bine yükseldi.



Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 450 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, eylülde yüzde 4,5 azalarak 1 milyon 471 bin olmuştu.

ABD'de inşaat izinleri, ekimde yıllık bazda ise yüzde 4,4'lük azalış kaydetti.

