ABD'de mortgage faizi 5 ayın en düşük seviyesinde!

Yayınlanma: 24.07.2024 - 17:12

Güncelleme: 24.07.2024 - 17:12

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 19 Temmuz ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 2,2'lik azalış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 4 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 0,3 arttı.

ALIM GÜCÜ ZORLUKLARI BAŞVURULARI DÜŞÜRDÜ

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,87'den yüzde 6,82'ye gerileyerek şubat ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,49'dan yüzde 6,21'e indi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, mortgage faizlerinin gevşemeye devam ettiğini belirtti.

Kan, mortgage oranlarının mevcut seviyesi ve birçok pazarda konut fiyatlarındaki değerlenmenin hala güçlü olması nedeniyle devam eden alım gücü zorluklarının etkisiyle satın almaya yönelik mortgage başvurularının azaldığını aktardı.