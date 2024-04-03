AKP'nin eski Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek Van'daki mazbata kararına tepki gösterdi

AKP'nin 23. dönem Hakkari milletvekili Abdulmuttalip Özbek sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Özbek Van seçimlerinde ikinci olan AKP'nin adayı Abdulahat Arvas'a seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:25
AKP'nin eski Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek Van'daki mazbata kararına tepki gösterdi
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Van İl Seçim Kurulu, seçilme hakkı geri alınan DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'ın yerine mazbatanın ikinci sıradaki aday olan AKP’nin adayı Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verdi. Bu karar tartışmalara neden oldu.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Van'da DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan oyların yüzde 55.48'ini alarak birinci oldu. AKP'nin adayı Abdulahat Arvas ise yüzde 27.15 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

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Van'da DEM Partili Zeydan'ın mazbatasının yarısından az oy alan AKP adayına verilmesine AKP içinden de itiraz geldi. AKP'de faaliyetlerini sürdüren eski Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, 'kardeşim' diyerek seslendiği Abdulahat Arvas'a "O koltuğa oturma" çağrısı yaptı.

Özbek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kardeşim Abdulahat Arvas milletin desteği olmadan yönetime gelmek vicdanı yaralar. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi konuşmasını hatırlamanı isterim: ‘Milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız’

AKP olarak tüm çabalarımıza rağmen Vanlı vatandaşlarımız tercihini Abdullah Zeydandan yana kullanmıştır Bize düşen milletimizin seçimine saygı göstermek ve önümüzdeki seçimler için çalışmaktır Adını aileni tüm Vanlıları düşünerek bu karardan bir an önce vazgeçmeni dilerim."


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